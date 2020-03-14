Deprem sonrası bin 400 yapı yıkıldı, çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem sonrası bin 400 yapı yıkıldı, çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Deprem sonrası bin 400 yapı yıkıldı, çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bugüne kadar ağır hasar alan ve kentsel dönüşüme giren bin 400 yapının yıkımı gerçekleştirilirken, yıkım, enkaz kaldırma ve yeniden yapılaşma süreci ise devam ediyor.

Deprem sonrası bin 400 yapı yıkıldı, çalışmalar sürüyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bugüne kadar ağır hasar alan ve kentsel dönüşüme giren bin 400 yapının yıkımı gerçekleştirilirken, yıkım, enkaz kaldırma ve yeniden yapılaşma süreci ise devam ediyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından, kent genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlık Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda depremin etkisini gösterdiği mahallerde, 19 uzun erişimli yıkım makinesi makas, 50 ekskavatör ve 100 hafriyat kamyonu olmak üzere 169 iş makinesi ile yıkımlar yapılıyor. Şu ana kadar kent genelinde depremde zarar gören acil yıkım kararı verilen ağır hasarlı ve kentsel dönüşüme giren binalardan bin 400 yapının yıkımı tamamlandı. Diğer ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları ise planlı bir şekilde sürdürülüyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkımların yanı sıra yeniden yapılaşma kapsamında en kaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Sürsürü Mahallesi'nde ise yeni yapılacak olan deprem konutlarının temel çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde bin 400 yapının yıkım işleminin tamamlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da dün Elazığ'da 20 bin 417 bağımsız bölümden oluşan projeleri başlattıklarını duyurmuştu.

HÜZÜNLE EVLERİNİN YIKILIŞINI İZLİYORLAR

Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde oturduğunu ifade eden depremzedelerden Murat Gezer'inde 32 yıl önce yapılan evlerinin yıkılışını izledi. Komşuları ve arkadaşları olmak üzere herkesin farklı bir yere dağıldığını aktaran Gezer, yıkılan evlerde gençlik anılarının da gittiğini aktararak üzüntüsünü ifade etti.

Gezer, "Arkamızda yıkılan bina bize aitti. Binamız yaklaşık 1988 yılında yapılmıştı. O zamandan itibaren burada yaşıyorduk. Şu anda da üzüntü ile bakıyoruz. Yıkılan evlerimiz ama bizim gençliğimiz de içinde yıkıldı. Yıllarca beraber yaşadığımız komşularımız, arkadaşlarımız vardı. Şimdi hepimiz bir yere dağıldık. Çok üzüntülüyüz Rabbim daha beterinden esirgesin. Rabbim bize bir şans verdi. 10 saniye daha sallasaydı hepimiz belki şu anda yoktuk. Allah devletimize zeval vermesin inşallah daha iyilerini yapacaklar. Temennimiz odur" dedi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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