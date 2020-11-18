Deprem sonrası çadırdan yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri sosyal medyada seferber etti - Son Dakika

Deprem sonrası çadırdan yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri sosyal medyada seferber etti

18.11.2020 11:17

İzmir'deki depremde evi hasar gören ve ailesiyle çadırda kalan 26 yaşındaki Ayça Aydın, depremin ilk gününden itibaren sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri seferber etti.

İzmir'deki depremde evi hasar gören ve ailesiyle çadırda kalan 26 yaşındaki Ayça Aydın, depremin ilk gününden itibaren sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri seferber etti.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin her yerinden hayırseverler, İzmir'deki depremzedelerin yardımına koştu.

AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla toplanan yardımların yanı sıra belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da depremden etkilenenler için yardım seferberliği başlattı. Bu süreçte sosyal medya üzerinden yapılan yardımlar da dikkatleri çekti.

Kendisi de depremzede çadırda kalan inşaat mühendisi Ayça Aydın da yardım için koşanlardan biri oldu.

Depremin ilk anlarından itibaren sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aydın'ın çağrısı çığ gibi büyüdü. Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimler, bloggerlar, fenomenler Aydın aracılığıyla deprem bölgesine elini uzattı. Aydın da gece gündüz demeden gelen yardımları İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyacı olanlara dağıttı.

Ünlü isimlerden destek

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda oluşturulan çadır kentte ailesiyle kalan Aydın, AA muhabirine, deprem sonrası yaşadıklarını anlattı.

Bornova'da 7'inci kattaki dairesinde yakalandığı depremin ardından ailesi ve yaşlı komşularını binadan çıkarmaya çalıştığını, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremediklerini belirten Aydın, olayın şokunu atlatınca kendisi gibi depremzedeler için ne yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Aydın, çadır alanındaki ihtiyaçları dile getirerek başladığı paylaşımlara yoğun ilgi gösterildiğini dile getirerek, "Önce benim burada olduğumu gören arkadaşlarım destek verdi. Onlar da benim gönderdiğim hikayeleri, gönderileri paylaştı. Sonra hiç tanımadığım insanlar paylaşmaya başladı. Ünlü isimler de destek verdi. Böyle olunca bir anda benim telefon numaram herkese ulaştı." dedi.

Sosyal medyadan kenetlendik

Numarasının yayılmasının ardından yardım için arayanlar olduğunu belirten Aydın, kendisinin gördüğü eksikleri veya depremzedelerden dinlediği talepleri sosyal medya üzerinden paylaştığını anlattı.

Gelen yardımlar için rekreasyon alanını adres gösterdiğini söyleyen Aydın, yardımların İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla dağıtıldığını, kendisinin de dağıtımda görev aldığını dile getirdi.

Sadece Türkiye değil İsviçre, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerden de yardımların geldiğini aktaran Aydın, "Gelen hediyelerin, yardımların üzerinde notlar var. Gelen bir çorap bile çok değerli bizim için. Üniversite öğrencileri harçlığından ayırıp buraya yardım gönderiyor. Bunun sorumluluğu da çok büyük." diye konuştu.

Yardımların ihtiyaçlar olduğu sürece devam edeceğini dile getiren Aydın, "100'den fazla tır geldi. Çok büyük bir yardımlaşma var. 1 ile başladık, 1000 olduk, 1 milyona yürüyoruz. Bize gelen yardımların hepsi sosyal medyadan geldi. Türk halkı böyle durumlarda kenetlenir. Şimdi sosyal medyadan da kenetlendik. Depremzedelerin burada yaşadıklarını, ihtiyaçlarını sosyal medya üzerinden gösterdiğimiz için bütün bloggerler, fenomenler destek verdi." sözlerine yer verdi.

Deprem sonrası çadırdan yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri sosyal medyada seferber etti
Deprem sonrası çadırdan yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri sosyal medyada seferber etti
Deprem sonrası çadırdan yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri sosyal medyada seferber etti
Deprem sonrası çadırdan yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri sosyal medyada seferber etti

Deprem, İzmir, Medya, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deprem sonrası çadırdan yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri sosyal medyada seferber etti - Son Dakika


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