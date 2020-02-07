Deprem sonrası çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem sonrası çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Deprem sonrası çalışmalar değerlendirildi

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin sonrasında yapılan çalışmalar, Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Deprem sonrası çalışmalar değerlendirildi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin sonrasında yapılan çalışmalar, Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda görüşüldü.


Akhisar ve Kırkağaç depremlerinden etkilenen bölgelerde bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, evleri ağır hasarlı olan ailelerin kalabileceği konteynerlerin kurulum alanlarının belirlendiğini, alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kısa zaman içerisinde kuruluma başlanacağını söyledi. "Konteynerlerde kalmak istemeyen vatandaşlarımıza 6 ay boyunca kira yardımı yapılacak ve TOKİ tarafından ağır hasarlı bina sahiplerine talep etmeleri durumunda uygun şartlarda konut verilecek" diyen Vali Deniz, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin de devam ettiğini belirtti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara psikolojik destek verildiğini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendiğini ifade eden Vali Deniz, depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan bu tür çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Vali Deniz, vatandaşlardan resmi kurumlar dışında depremlerle ilgili yapılan açıklamalara da itibar etmemelerini istedi.


Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. - MANİSA

Kırkağaç, Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Depremzedelere gelişigüzel yardım dağıtan şüphelilerden biri gözaltına alındı Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem sonrası çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]