Deprem sonrası çatlaklıkların oluştuğu ev yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem sonrası çatlaklıkların oluştuğu ev yıkıldı - Son Dakika

Deprem sonrası çatlaklıkların oluştuğu ev yıkıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çatlakların oluştuğu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ev yıkıldı.

Deprem sonrası çatlaklıkların oluştuğu ev yıkıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çatlakların oluştuğu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ev yıkıldı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan birçok kentte deprem hissedilmişti. Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır'da birçok evde ağır hasar meydana geldi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde Mesut Deniz'e ait ev, Elazığ depreminin ardından ağır hasar alarak duvarları çatladı. Yaklaşık bir ay dayanabilen ev, dün akşam saatlerinde yıkıldı. 8 kişinin yaşadığı evde, yıkılma anında kimsenin olmaması faciayı önledi.


Mesut Deniz, evlerinin yıkıldığını ve soğuk havalarda çocukları ile birlikte dışarıda kaldıklarını söyledi. Deniz, yetkililerin kendilerine yardım etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Deprem, Elazığ, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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