Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika

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Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarlarında çatlaklıklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarlarında çatlaklıklar oluştu.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Depremin yoğun şekilde hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarları çatladı.
Öte yandan, sabah saatlerinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, yerin çatladığını ve bazı mezarlıkların da gömüldüğünü gördü. - DİYARBAKIR
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