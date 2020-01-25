Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika

Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarlarında çatlaklıklar oluştu.

Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarlarında çatlaklıklar oluştu.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Depremin yoğun şekilde hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarları çatladı.


Öte yandan, sabah saatlerinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, yerin çatladığını ve bazı mezarlıkların da gömüldüğünü gördü. - DİYARBAKIR

Sivrice, Deprem, Elazığ, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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