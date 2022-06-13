Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

13.06.2022 05:38

Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından evlerde çatlaklar meydana geldi.

Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından evlerde çatlaklar meydana geldi. Kaymakamı Erkan Savar, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Muradiye'nin Kuşçu Mahallesinde saat 21: 35 sıralarında derinliği 18.62 kilometre olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti. Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları kapsamında İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte merkez üssü Kuşçu Mahallesi ve civar mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Yapılan incelemelerde evlerde çatlaklar oluştuğu, 1 evin ağır hasarlı olduğunu görüldü.

Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

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Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3) Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3) Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası
Kaynak: İHA

Muradiye, Hisarcık, Deprem, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi, Kaymakam Savar deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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