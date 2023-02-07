Deprem sonrası göçük altındaki vatandaşı arayarak dalga geçen şahıs gözaltında - Son Dakika
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Deprem sonrası göçük altındaki vatandaşı arayarak dalga geçen şahıs gözaltında

07.02.2023 09:09

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Discord adlı sesli sohbet uygulaması üzerinden enkaz altında kalan vatandaşı kurtarma ekibindenmiş gibi arayarak dalga geçen gençlerden S.A. gelen tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan vatandaşlar, kendilerine ulaşılması için telefon numaralarını sosyal medyada paylaştı. Popüler sesli ve yazılı iletişim uygulaması olan Discord'da toplanıp konuşan bir grup genç de o vatandaşlardan birini arayıp arama kurtarma ekibindenmiş gibi davrandı.

KURTARMA EKİBİNDENMİŞ GİBİ DAVRANDILAR

Şahısların enkaz altında mahsur kalan vatandaşla konuşup, "Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz? Islık çaldım" şeklinde dalga geçtiği video sosyal medyada yayınlandı. Gençlerden yardım isteyen vatandaşın ise videodaki son sözü "Çok üşüyorum" oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada tepki gösterilen paylaşıma sanatçı Hayko Cepkin'den de tepki geldi. Paylaşılan tweet'i alıntılayarak cevap veren Hayko Cepkin, "Dün üstün ırk insan güzellemesi yapanlar vardı değil mi burada. Evet zincirin en üstündeyiz ama en pislik halimiz ile. Şunu o üstün beyni ile düşünüp yapanın da ömrü zül olsun" sözlerine yer verdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da söz konusu duruma tepki gösterdi.

GÖZALTINDA

Gelişmelerin ardından kısa bir süre sonra kayıt alıp videoyu paylaşan S.A. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.Şahsın 17 yaşında olduğu öne sürüldü.

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Kahramanmaraş, Hayko Cepkin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem sonrası göçük altındaki vatandaşı arayarak dalga geçen şahıs gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem sonrası göçük altındaki vatandaşı arayarak dalga geçen şahıs gözaltında - Son Dakika
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