Deprem Sonrası Gönüllere Giren Başkan Altay'a Hatay'da Fahri Doktora Unvanı Verildi

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AK Parti Konya Milletvekilleri başta olmak üzere Konya'dan ve Hatay'dan yoğun katılımın olduğu törende fahri doktorasını alan Başkan Altay, Konya'nın depremden sonra Hatay'da topyekün halde bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu ifade ederek, "Aradan vakit geçmesine rağmen yapılan bir iyiliğin unutulmayacağını sizler gösterdiniz ve benim şahsımda tüm Konyalıları onure ettiniz. Burada programın başından beri bir fotoğraf var. Orada fahri doktora şahsıma tevdi edildiği için benim fotoğrafım var ama bu fotoğrafın arkasında Konya'da yaşayan 2 milyon 300 bin insan var. Bu fotoğrafın arkasında Konya dışında yaşayan Konyalılar var. Bu fotoğrafın arkasında yurt dışında yaşayan Konyalılar var. Onun için ben bu ödülü aslında Konyalılar adına alıyorum. Buradan tüm Konyalılara da teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Altay, "İnşallah bu kardeşlik ilelebet sürecektir. Bu fahri doktora benim hayatımdaki en onurlu işlerden birisi oldu. İnsanın hayatında unutamayacağı günler olur. Bu unutulmayacak günü bize yaşattığı için değerli rektörümüze ve senatomuza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Konya Valisi İbrahim Akın da Hatay'daki örnek çalışmalarından dolayı Başkan Altay'a teşekkür ettiler.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Hatay'ı ayağa kaldırmak için gösterdiği gayretlerle gönüllere giren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora ünvanı takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Eren Başkan Altay'a teşekkür etti

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, depremden sonra Hatay'da yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, bürokratlara, yerel yöneticilere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

"Vefakâr Konya halkının yardım ve destekleri gözlerimize fer, ayaklarımıza derman olmuştur"

Depremden sonra Türkiye'nin dört bir yanından vatan evlatlarının akın akın bölgeye yardıma koştuklarını kaydeden Prof. Dr. Eren, "Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi nezdinde vefakâr Konya halkının yardım ve destekleri Hatay'ın yeniden inşasına giden yolda gözlerimize fer, ayaklarımıza derman olmuştur. Sayın Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın liderliğinde sunulan insani yardımlar ve lojistik destekler Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasına kıymetli bir katkı olmuştur. Henüz deprem felaketinin üzerinden saatler geçmişken, toprağa düşmüş fidanın can suyuyla buluşturulması misali üniversitemiz su kuyularının ve tesisatının süratle onarılması ve afetin ilk saatlerinde en önemli ihtiyaçların başında gelen gıda ve su ihtiyacının giderilmesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarına tüm Hatay halkı şahitlik etmiştir" diye konuştu.

"O günlerde benliğimize sirayet eden yetimlik hissini, bu infak teselli etmiştir"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'da yürüttüğü yardım ve ihya faaliyetlerine değinildiğinde Konya halkının nasıl kendilerini Hatay'a vakfettiğinin daha kapsamlı anlaşılacağını vurgulayan Prof. Dr. Eren, "Bunun çok küçük bir örneği olarak ifade etmek isterim ki; akademik ve idari personelimiz, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kampüsümüzde inşa edilen geçici barınma alanlarıyla yeniden bir yuvanın sıcaklığına kavuşmuştur. Depremlerden sonra burada kalıp elini taşın altına koyanlar şahittir; yüzümüzü sağa dönsek Konya Büyükşehir Belediyesinin bir aracını, sola dönsek bir personelini yanımızda bulduk. O günlerde benliğimize sirayet eden yetimlik hissini, bu infak teselli etmiştir. Kutsal kitabımızda 'Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir' buyurulmaktadır. Bu vesileyle Konya halkının yaptığı kıymetli infakı 'her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesine' dönüştürmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Sayın Başkanım, bugün şahsınıza tevdi edeceğimiz fahri doktorayla attığımız bu adım, sadece geçmişteki desteklerinizin değil, aynı zamanda gelecekteki dayanışmamızın da bir sembolüdür. Bu anlamlı törenin, bir kez daha birlik ve dayanışmanın ne kadar güçlü bir değer olduğunu göstermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya'nın medar-ı iftiharı belediye başkanıdır"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin ilk anından itibaren bölgede bulunmaktan her zaman şeref duyduğunu ifade ederek, "Bu şehirde pek çok insanla karşılaştık. O insanlardan bir tanesi de bugün fahri doktora alacak ki daha fazlasını da hak eden bizim gönlümüzde, Uğur İbrahim başkanımızdı. Başta bu işlerin yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrim adına hassaten teşekkür ediyorum, tüm bakanlarımıza, kamu kurum-kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, gönlü büyük yardımsever vatandaşlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün de burada bu doktora tevdi töreninde bulunmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Uğur başkanımız daha fazlasını da hak eder. Bizim gözümüzde öyledir. Hem bir arkadaşımızdır, hem bir dostumuzdur hem de seçimle gelmiş Türkiye'nin gözdesi, Konya'nın medar-ı iftiharı belediye başkanıdır. Bu doktora ünvanının başta kendisi olmak üzere; ailesine, Konya şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamalarını yaptı.

"Bu aslında bir kadirşinaslıktır ve bir takdirin ifadesidir"

Konya Valisi İbrahim Akın da, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin tarihinde rastlamadığı bir afetle karşı karşıya kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Hatay'ımız çok zor günlerden geçti. Ama şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bakanlarımızın, valimizin, siyasetçilerimizin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, illerimizin katkılarıyla bugün Hatay hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor. Yeni göreve başladım ancak Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın depremin hemen akabinde bütün ekibiyle Hatay'a intikal ettiğini biliyorum. Başkanımızın ve valimizin koordinasyonunda hayırsever Konya halkının da desteğiyle, bütün imkanlarıyla, sivil toplumuyla, odalarıyla, sanayicisiyle, STK'larıyla, gücü, imkanı olan herkesin katkılarıyla tüm Konya'nın Hatay'da olduğunu biliyorum. O gün nasıl başlamışsa bugün de halen belediyemizin nezaretinde Konya'mızın Hatay'ımıza destekleri devam ediyor. İnşallah bu destekler bundan sonra da devam edecektir. Ben Fahri Doktora ünvanı verilmesini değerli başkanımız adına son derece önemli ve anlamlı buluyorum. Bu aslında bir kadirşinaslıktır ve bir takdirin ifadesidir. Hem rektörümüze hem valimize hem bu kararı alan senatomuza şükranlarımı ifade ediyorum."

Senato kararı okunarak Başkan Altay'a fahri doktora diploması takdim edildi

Konuşmalardan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Konya'nın depremde yaptığı çalışmaları anlatan video izlendi. Beğeniyle izlenen videonun ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar okunarak Fahri Doktora Diploma Töreni gerçekleştirildi.

"6 Şubat ruhumuzda, bedenimizde, kalbimizde en derin izler bırakan günler oldu"

Fahri Doktora diplomasını Rektör Prof. Dr. Veysel Eren'in elinden aldıktan sonra bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da ve diğer illerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. "6 Şubat depremi ruhumuzda, bedenimizde, kalbimizde en derin izler bırakan günler oldu" diyen Başkan Altay, depremden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'da yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

"O gün Konya bir başarı hikayesi ortaya koydu"

Hiçbir şeye ulaşma şanslarının olmadığı anda Allah'ın bir kapı açtığını kaydeden Başkan Altay, "O gün Konya bir başarı hikayesi ortaya koydu ve en temel ihtiyaçları gidererek çıktığımız yolda sonra konteyner kentler oluşturmakla sürece devam ettik. Bugün Habib-i Neccar Camisi'ni restore ederek süreci devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Ben bu ödülü aslında Konyalılar adına alıyorum"

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eren'e ve üniversite senatosuna teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay şunları kaydetti:

"Aradan vakit geçmesine rağmen yapılan bir iyiliğin unutulmayacağını sizler gösterdiniz ve benim şahsımda tüm Konyalıları onure ettiniz. Tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada programın başından beri bir fotoğraf var. Orada şahsıma tevdi edildiği için benim fotoğrafım var ama bu fotoğrafın arkasında Konya'da yaşayan 2 milyon 300 bin insan var. Bu fotoğrafın arkasında Konya dışında yaşayan Konyalılar var. Bu fotoğrafın arkasında yurt dışında yaşayan Konyalılar var. Onun için ben bu ödülü aslında Konyalılar adına alıyorum. Buradan tüm Konyalılara da teşekkür ediyorum. Biz Hatay'da çalışan belediyelerdendik ama bütün belediyelerimiz imkanları seferber ederek adeta çözümün bir parçası olmak için gayret gösterdiler. Dolayısıyla bu fahri doktora ünvanını da deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm belediye başkanlarımız ve belediye personeli adına aldığımı da ifade etmek isterim. Onlara da buradan sonsuz teşekkür ediyorum."

Başkan Altay tüm Konyalılara teşekkür etti

Emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Bir taraftan da yola çıktığımızda desteğini yanımızda hissetmekten hiçbir zaman şüphe duymadığımız mesai arkadaşlarımız, KOSKİ Genel Müdürümüzün şahsında tüm KOSKİ personeline, Büyükşehir'imizin Genel Sekreteri şahsında tüm Büyükşehir personeline teşekkür ediyorum. Burada kahramanca bir görev yürüttüler ve 15'inci günün sonunda 'arkadaşlar artık nöbet değişimi yapıyoruz' dediğimizde hiç kimse gitmek istemedi. Bir başarı hikayesi oluşturduğumuz ilçe belediye başkanlarımız, burada Meram, Karatay, Selçuklu belediye başkanlarımız var. 31 ilçemizin tamamındaki belediye başkanları ve ekibi de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ben onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odalarımızın şahsında tüm oda yönetimine ve Konya'nın sanayisine, iş adamlarına da sonsuz teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Biz, Hatay'ı unutmadık ve bugün fahri doktora ile Hatay'ın da bizi unutmadığını görmüş olduk"

Başkan Altay sözlerinin sonunda Hazreti Mevlana'nın "Mecnun değilim dost; lakin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığında 'kim o? dersen; ben olmam kapında, sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki, yola yük olmam, yol olur gelirim" sözünden alıntı yaparak, "Biliniz ki Hatay, hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır. Hataylı dostlarımız bize ne zaman 'Gel' derse 'yalandan ve göstermelik' değil, özümüzle, samimiyetimizle ve tüm imkânlarımızla koşar geliriz. Hatay'da o çetin günlerde emeği geçen herkese, Konya'mızın her bir ferdine, bizi burada kucaklayan tüm Hataylı kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu fahri doktora benim hayatımdaki en onurlu işlerden birisi oldu. İnsanın hayatında unutamayacağı günler olur. Bu unutulmayacak günü bize yaşattığı için değerli rektörümüze ve senatomuza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu hikayede Konyalıların Hatay'a olan desteğini, Hataylıların Konya'ya olan sevgisini gördük"

"6 Şubat'ta hep beraber anlatılamayacak, yaşanacak bir hikayeyi paylaştık" diyen Başkan Altay, "Bu hikayede Konyalıların Hatay'a olan desteğini, Hataylıların Konya'ya olan sevgisini gördük. Aslında bu Anadolu'nun mayasının ne kadar güçlü olduğunu, zor durumda nasıl bir araya geldiğimizi ve tüm imkanlarımızı nasıl seferber ettiğimizin en güzel göstergesi. Habib-i Neccar Camisini de inşallah 2025 yılı ortalarında aslına uygun bir şekilde en güzel restorasyonu yaparak hem Hatay'a hem Türkiye'ye hem de dünya mirasına yeniden kazandırmış olacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri; Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildağ, Abdülkadir Özel'in yanı sıra Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Kerimhan Acer, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Yumuşak, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İskenderun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi, Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe ile birlikte Konya'dan oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Altay, fahri doktora törenine katılmak üzere gittiği Hatay'da, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ve Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'i de makamlarında ziyaret etti.