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Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika

Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor

08.09.2021 15:34

Sakarya'da 1999 depreminde Buz Payeni Milli Takım sporcusu Sinem Pekder'in hayatı deprem sonrası sığındığı spor salonu ile değişti. O günden sonra buz patenine başlayan Pekder, şimdilerde milli takımda uluslararası başarılara imza atıyor.

Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor. Kafilede olan sporculardan Sinem Pekder'in hikayesi ise dikkat çekiyor.

DEPREM SONRASI BUZ SPORLARI SALONUNA YERLEŞTİRİLDİLER

Sinem Pekder 5 yaşındayken ailesiyle birlikte 1999 yılında yaşanan Marmara depremine yakalandı. Akabinde Sinem Pakder ve ailesi güvenli olduğu için buz sporları spor salonuna yerleştirildi. Spor salonundaki ortamdan etkilenen ailesi, Sinem'i buz patenine yönlendirdi. Akabinde ilde yapılan seçmeleri kazanan Pekder'in başarı dolu yolculuğu başladı. Başarısı milli takıma kadar uzanan sporcunun birden fazla Türkiye şampiyonluğu, Balkan 6'ncılığı, uluslararası başarıları bulunuyor. Olimpik aday sporcusu olan Sinem Pekder'in hedefi Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek.

1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor

"HEDEFİM İLK ÖNCE 2022 OLİMPİYATLARI"

26 yaşındaki Sinem Pekder, 5 yaşından beri bu sporu icra ettiğini ifade ederek, "Hedeflerim ilk önce 2022 Olimpiyatları için eylül ayının sonunda Almanya'da gerçekleştirilecek yarışmada ülkeme kota kazandırmak. İkinci hedefim ise tekrar 2022 ocak ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edebilmek" dedi.

"SOSYALLEŞMEK İÇİN SPORA BAŞLADIM"

Spora 1999 depreminde sığındıkları buz sporları salonundan etkilenerek başladığını anlatan milli sporcu Pekder, "Sosyalleşmek için bu spora başladım. Daha sonrasında orada bir seçme yaptılar. Kimler sporcu olabilir, olamaz diye. Ben de seçilen kişiler arasındaydım. Belli bir yaşa kadar antrenörün yönlendirilmesiyle bu spora devam ettik. 15-16 yaşlarından sonra kişisel hedeflerimizi kendimiz koymaya başladık. Samsun'daki bu buz pisti gerçekten elverişli. Burada kendimi çok değerli hissediyoruz. Özellikle Samsun buz pistinin, buz kalitesi çok güzel. Bizim performansımızı güçlendirecek kalitede" diye konuştu.

Eğitimin çok uzun süreli bir yatırım olduğunu belirten Sinem Pekder, genç sporculara şu tavsiyelerde bulundu: "Sabırlı olsunlar. Önemli olan çocukların bu sporu sevmesi ve ilgi duymalarıdır. Daha sonrasında ilgi oldukça başarı da artacaktır. Yaklaşık 5- 6 sene içerisinde de hedefleri oluşur."

Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor

İlkadım, Türkiye, Samsun, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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