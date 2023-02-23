Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı - Son Dakika
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Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı

23.02.2023 11:07
Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı

HATAY'ın doğal güzelliklerinden olan Harbiye Şelalesi'nin suyunda deprem sonrası azalma oldu ve renginin sarıya döndüğü görüldü.

HATAY'ın doğal güzelliklerinden olan Harbiye Şelalesi'nin suyunda deprem sonrası azalma oldu ve renginin sarıya döndüğü görüldü.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi'ndeki Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı, rengi sarıya döndü. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan kaynaktan çıkan su, şelaleyi oluşturuyor ve daha sonra Asi Nehri'ne dökülüyor.

'İP ATLAR GİBİ SALLANDIK'Yaklaşık 15 yıldır şelalenin olduğu noktada işletmesi bulunan Bektaş İşbilir, "Deprem esnasında inanılmaz bir durum yaşadık. İlk depremde sanki ip atlar gibi yukarıya çıkıp indik. Yaklaşık 1 dakikadan fazla sürdü. Arka arkaya iki deprem yaşadık. Biz evlerden hemen inmedik ama Harbiye Mahallemizde bir ev var, bir ev yok şeklinde duruyor. Deprem durduktan sonra aşağıya indik ve bir baktık ki; her yer yıkılmış" dedi.'ŞELALENİN SUYU AZALDI'

Şelale suyunun Antakya ve Harbiye Mahallesi'nden Asi Nehri'ne giden su olduğunu kaydeden İşbilir, "Buradaki arta kalan su. Bu depremlerin ardından yönü değişmiş olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü suda biraz azalma var. Depremden dolayı da biraz sarımsı akmaya başladı. Maraş merkezli ilk depremde ise suyu tamamen çamur şeklinde akıyordu ve gözle görülür şeklindeydi. Depremin ardından biraz düzelme var ama yine de sarımsı şeklinde akıyor. Bir deprem daha yaşamazsak buradaki su düzelir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı - Son Dakika

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