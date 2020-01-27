Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
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Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Sincik ilçesi İnlice beldesine bağlı Çukan Mahallesi'nde ön hasar tespit çalışması yaptı.

Ekipler, mahallede hasar gören evleri tek tek ziyaret ederek, hasar durumları hakkında çalışma gerçekleştirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda hasarlı birçok evin tespit edildiği ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada evleri hasar gören bazı vatandaşların da eşyalarını toplayarak yakınlarının yanına gitmek üzere mahalleden ayrılmaya başladığı görüldü.

Çukan Mahalle Muhtarı Mahmut Çurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede daha önceki yıllarda heyelan oluştuğunu ve Elazığ'daki depremin ardından mahalledeki bazı evlerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Ekiplerin mahalledeki evleri tek tek inceleyip ağır hasarlı evleri tespit ettiğini aktaran Çurak, "Mahallede yaklaşık 15 hane halkı, evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı taşındı. Biz devlet yetkililerinden çadır talebinde bulunduk. Dışarıda bekleyen vatandaşlarımız bulunuyor." dedi.

Çukan Mahallesi'nde evi hasar gören İsmail Çok ise deprem nedeniyle konutunun hasar gördüğünü bu nedenle yakınlarının yanına yerleşmeye karar verdiklerini söyledi.

Yetkililerin gelip evinde hasar tespit çalışması yaptığını ifade eden Çok, "Evimiz kullanılamaz hale geldi. Göç etmek zorundayız. Eşyalarımızı hazırladık. Şu an çok mağduruz. Yaklaşık 50 yıldan beri oturduğumuz evi terk etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Evi hasar gören Ramazan Çetin de deprem nedeniyle tedirgin olduklarını anlatarak, evlerinin hasarlı olmasından dolayı komşularında kaldıklarını ifade etti.

Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:47 Kaynak: AA
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