Deprem sonrası iki ilçeye ekip gönderildi - Son Dakika
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Deprem sonrası iki ilçeye ekip gönderildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen ve komşu şehir Malatya'da da şiddetle hissedilen deprem sonrasında, iki ilçeye teknik ekiplerin gönderildiği bildirildi.

Deprem sonrası iki ilçeye ekip gönderildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen ve komşu şehir Malatya'da da şiddetle hissedilen deprem sonrasında, iki ilçeye teknik ekiplerin gönderildiği bildirildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Malatya Valiliği basın açıklaması yaptı.


Malatya Valiliği basın açıklamasında, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde İlimiz Merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir" denildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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