Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil edildi
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Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil edildi

40 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil edildi, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:05 
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