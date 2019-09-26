Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil edildi
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İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:05
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