Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz
1 saat önce
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında Perşembe günü yaşanan depremde oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında, perşembe günkü deprem sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı. Çapa'da bulunan Diş Hekimliği Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, "Mezar taşı değil diploma istiyoruz" ve "Tabutta çalışmak, ders yapmak istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
Öğrenciler seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Eylemdeki öğrenciler sosyal medyada #AcilEylemPlanıNerede, #çapabağırıyor, #çapayıkılıyor etiketleri ile hastanedeki çatlak fotoğraflarını paylaştı. Öğrenciler bir an önce hasar tespit çalışması yapılmasını talep ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:30
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