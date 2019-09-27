Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz
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Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında Perşembe günü yaşanan depremde oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında, perşembe günkü deprem sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı. Çapa'da bulunan Diş Hekimliği Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, "Mezar taşı değil diploma istiyoruz" ve "Tabutta çalışmak, ders yapmak istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.


Öğrenciler seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Eylemdeki öğrenciler sosyal medyada #AcilEylemPlanıNerede, #çapabağırıyor, #çapayıkılıyor etiketleri ile hastanedeki çatlak fotoğraflarını paylaştı. Öğrenciler bir an önce hasar tespit çalışması yapılmasını talep ediyor.

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İstanbul Üniversitesi, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:30 
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