Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz
1 saat önce
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında Perşembe günü yaşanan depremde oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında Perşembe günü yaşanan depremde oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00
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