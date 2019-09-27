Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz
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Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında Perşembe günü yaşanan depremde oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında Perşembe günü yaşanan depremde oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

Deprem sonrası İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eyleminde: Tabutta ders istemiyoruz

İstanbul Üniversitesi, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 
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