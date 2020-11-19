Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama - Son Dakika

Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama

19.11.2020 13:14

Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama "Deprem sonrası İzmir'deki vaka ve vefat sayısı bugün itibariyle 3'e katlanmış durumda" Covid-19 salgını ile ilgili Bornova ilçesinde denetimlerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden sonra İzmir'deki vaka ve vefat sayılarının...

Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama

"Deprem sonrası İzmir'deki vaka ve vefat sayısı bugün itibariyle 3'e katlanmış durumda"

İZMİR - Covid-19 salgını ile ilgili Bornova ilçesinde denetimlerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden sonra İzmir'deki vaka ve vefat sayılarının 3'e katlandığını belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Covid-19 salgını ile ilgili olarak alınan tedbirlerin yerinde denetlenmesine ilişkin Bornova ilçesindeki esnafları denetledi. Vali Köşger'e; Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da eşlik etti. Esnaflarla Covid-19 denetimleri ve başlayacak olan kısıtlamalarla ilgili sohbet eden Vali Köşger, daha sonra İzmir'deki vakalara ilişkin açıklamada bulundu. Vali Köşger, depremden sonra İzmir'deki vaka ve vefat sayılarının 3'e katlandığını ifade etti.

"Bir patlama gerçekleşti"

Vali Köşger, "İzmir, yakın vakitte bir deprem yaşadı. Yaklaşık 2-3 haftadır deprem gündemi ile uğraşıyoruz. Depremin yaralarını sarmayla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor ama İzmir'in, Türkiye'nin ve tüm dünyanın değişmeyen gündemi Covid. Maalesef tüm dünyada artış trendine girdi. İzmir'de depremin tetiklemesiyle korona biraz daha hızlı şekilde artıyor. O anlamda yeni tedbirler alındı, yeni kısıtlamalar getirildi. Biz de bugün Bornova çarşısına vatandaşlarımızdaki farkındalığı artırmak ve yapılan işleri yerinde görmek amacıyla geldik. Vatandaşlarımız oldukça bilinçli ve getirilen kısıtlamaların da olması gerektiğini, kısıtlamalara uyacaklarını ifade ediyor. Hali hazırda maske, mesafe ve hijyen kurallarına da riayet ettiklerini gözlemledim. Tabii deprem olduğu gün İzmir'deki vaka ve vefat sayısı bugün itibariyle 3'e katlanmış durumda. 2-3 haftalık zaman diliminde 3 katına çıktı. Deprem olduğunda pozitifi, temaslısı bütün vatandaşlarımız sokağa çıktı. Bundan dolayı biz böyle bir sonucu tahmin edebiliyorduk. Kurallara riayet ettiğimiz takdirde kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Deprem olmadan önce kurallara uyulması sonucunda İzmir, Türkiye'deki en iyi ilk 10 il arasındaydı. Biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef deprem; bütün pozitif, temaslı ve sağlıklı insanların birbirine karışmasına sebep oldu. Ondan dolayı bir patlama gerçekleşti. Hemşehrilerimizden, depremde gösterdikleri sükuneti, metaneti ve vakarlı duruşu burada da tekrar göstermesini istiyorum. Depremde nasıl tek yürek olmuşsak, burada da tek yürek olarak eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini bekliyorum. En başta kendi canımızı korumamız lazım. İzmirli hemşehrilerimizin bilinçli ve duyarlı olduklarını biliyorum" dedi.

"Yanlış rakam"

Vali Köşger, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in İzmir'deki günlük vefat sayısının 47 olduğu yönündeki iddiasına da şu yanıtı verdi: "Yanlış rakam. Deprem olduğu günden bu yana vefat ve vaka sayısı 3'e katlandı ancak o rakam yanlış bir rakam. Ayrıca İzmir ilk 2'ye girmedi ama en iyi ilk 10 il arasından çıktık. Bu depremin tetiklemesi ile olan bir şey. İşi olmayan sokağa çıkmasın, toplu alanlara gitmesin. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmasın, toplu ulaşım vasıtalarını kullanmasın. Kurallara uyulmayıp patlama devam ederse ilave tedbirler gelebilir, gelmek zorunda. Hayatı sürdürmemiz lazım."

Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama
Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama

Koronavirüs, Bornova, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger'den İzmir'deki vakalarla ilgili açıklama - Son Dakika


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