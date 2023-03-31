DEPREM SONRASI KAYBOLAN SEDA ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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DEPREM SONRASI KAYBOLAN SEDA ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

31.03.2023 13:55

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan ve kendisinden haber alınamayan İngilizce öğretmeni Seda Erbaş'ın (26) hayatını kaybettiği, ailesinin verdiği DNA örneği ile ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan ve kendisinden haber alınamayan İngilizce öğretmeni Seda Erbaş'ın (26) hayatını kaybettiği, ailesinin verdiği DNA örneği ile ortaya çıktı. Erbaş'ın ailesi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde toprağa verildiğini öğrendikleri kızlarının cenazesini çıkartarak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurladı. Seda Erbaş'ın kuzeni Selçuk Boran, Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Babası Sedat Boran, DNA örneği verdi. Bugün de kötü haberini aldık. En azından cenazemize kavuştuk dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde İngilizce öğretmeni Seda Erbaş, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesinde yıkılan Esen Çam Sitesi B Bloktaki evin enkazında eşi Bayram Erbaş (27) ile birlikte kaldı. Bayram Erbaş, enkazdan yaralı kurtarılırken, eşi Seda Erbaş'tan bir daha haber alınamadı. Depremden sonra ilk 30 gün Seda Erbaş'ı hastanelerde arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayınca DNA örneği verdi. Seda'nın babası Sedat Boran'dan alınan DNA örneği sonrası çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Seda öğretmenin Onikişubat ilçesinde depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği mezarlığa gömülen kişi olduğu belirlendi. Acı haberi alan ailesi, Kahramanmaraş Başsavcılığı'nın izni ile kızlarını Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirmek için cenazesini mezarlıktan çıkarttı. Erbaş'ın cansız bedeni ilçeye bağlı Kovalı Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Erbaş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erbaş'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'KENDİSİNDEN 50 GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK'

Erbaş'ın kuzeni Selçuk Boran, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde yeğenimiz Seda Erbaş'ı kaybettik. Daha doğrusu yaralı olarak çıkarıldığı söylendi. Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Babası Sedat Boran, DNA örneği verdi, kötü haberini aldık. En azından cenazemize kavuştuk. Kovalı köyünde bugün defin işlemelerini yaptık. Allah bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın. Bütün ölenlere rahmet diliyoruz dedi.

Kaynak: DHA
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