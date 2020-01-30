Deprem sonrası köyde kaynak suyu çıktı - Son Dakika
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Deprem sonrası köyde kaynak suyu çıktı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası Malatya'nın Pütürge ilçesinde kaynak suyu akmaya başladı.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası Malatya'nın Pütürge ilçesinde kaynak suyu akmaya başladı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada çıkan görüntülerde Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Taşmış köyünde bir bahçeden kaynak suyunun aktığı görülüyor.


Bir bahçeden çıktığı belirtilen kaynak suyu ile ilgili vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme yaparken, halen suyun akmaya devam ettiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, ise deprem sonrası patlama olduğu ve sunun yeraltında fışkırdığı anlatılıyor. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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