Deprem sonrası kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'a Türkiye ve AB'den yardım

Arnavutluk'u sarsan ve en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremin ardından ülkede bir günlük yas ilan edildi. Türkiye'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Başkent Tiran'da yaralıların tedavi edildiği hastaneyi ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Çok sayıda can kaybettik, diğer yandan da çok kişiyi kurtardık. Maalesef bilanço henüz netlik kazanmadı" açıklamasını yaptı. Başbakan, çarşamba gününün "milli yas günü" ilan edildiğini duyurdu.