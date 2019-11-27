Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'a Türkiye ve AB'den yardım
Son Dakika Dünya Deprem sonrası kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'a Türkiye ve AB'den yardım - Son Dakika Dünya

Deprem sonrası kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'a Türkiye ve AB'den yardım

6 saat önce

Arnavutluk'u sarsan ve en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremin ardından ülkede bir günlük yas ilan edildi. Türkiye'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Deprem sonrası kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'a Türkiye ve AB'den yardım, System.String[]

Arnavutluk'u sarsan ve en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremin ardından ülkede bir günlük yas ilan edildi. Türkiye'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Başkent Tiran'da yaralıların tedavi edildiği hastaneyi ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Çok sayıda can kaybettik, diğer yandan da çok kişiyi kurtardık. Maalesef bilanço henüz netlik kazanmadı" açıklamasını yaptı. Başbakan, çarşamba gününün "milli yas günü" ilan edildiğini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Arnavutluk, Türkiye, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'a Türkiye ve AB'den yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]