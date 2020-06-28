Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı - Son Dakika

Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı 6,8'lik deprem sonrası Malatya'da ilk neşter vuruluyor Battalgazi Belediyesi ilk kentsel dönüşüm hamlesini Şehitfevzi Mahallesinde başlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karar ile...

Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi

6,8'lik deprem sonrası Malatya'da ilk neşter vuruluyor

Battalgazi Belediyesi ilk kentsel dönüşüm hamlesini Şehitfevzi Mahallesinde başlatıyor

MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesinde 110 dönüm alan riskli bölge ilan edildi. Bu kararla birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından belirtilen alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek.

24 Ocak tarihinde yaşanan 6,8 şiddetindeki Sivrice depremi ile birlikte büyük oranda etkilenen illerin başında yer alan Malatya'da, kentsel dönüşüm içinde girişimlere başlanıldı. Depremin ardından birçok evin hasar gördüğü Battalgazi'de 'Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur' düsturuyla harekete geçen Battalgazi Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi.

Şehitfevzi mahallesindeki bir bölgenin 'riskli alan' olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde ki 110 dönümlük alanın riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında riskli alan ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

Başkan Güder, Şehit Fevzi Mahallesini özellikle belirtti

24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminden en fazla etkilenen Battalgazi ilçesinde yapılan araştırmalar sonunda birçok mahallede ağır ve orta hasarlı binalar tespit edildi. Birçok mahallede incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, binaların eski yapılar olduklarına dikkat çekerek, kentsel dönüşümün zorunluluğuna vurgu yaptı. Olası bir deprem felaketinde can ve mal kayıplarının yaşanmaması için kolları sıvayan Başkan Güder, özellikle Şehitfevzi mahallesi başta olmak üzere ilçedeki birçok mahallede kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Battalgazi Belediyesi'nin Şehitfevzi Mahallesi için hazırladığı kentsel dönüşüm projesi, yoğun görüşmeler sonunda önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluruna, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayımlanan kararla, Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönümlük alanın riskli alanın ilan edilmesine karar verildi. Bu karar sonrası depremden zarar gören ilçenin kentsel dönüşüme açılacağı ve Şehitfevzi mahallesinin çehresinin değişeceği bekleniyor. Yapılacak olan bu çalışma sonrası daha yaşanılabilir ve kaliteli binaların Battalgazi bölgesinde artması planlanıyor. Yapılacak olan çalışmalarla Malatya'mıza yeni bir alt merkez daha kazandırılmış olacak.

Başkan Güder: "Durmak yok yola devam düsturuyla hizmetlerimize devam ediyoruz"

'Durmak yok yola devam düsturuyla' hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ise şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur. Kentsel dönüşüm, Malatya'mız için büyük sorun arz eden ve yılların kanayan yaralarından bir tanesiydi. Özellikle birkaç mahallede kentsel dönüşüm büyük aciliyet arz etmekteydi. Bunların başında da Şehitfevzi Mahallesi gelmektedir. Depremden sonra bu mahallede yapmış olduğumuz çalışma sonunda birçok binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Zaten ilçedeki binaların birçoğu 50 yılın üzerinde olan konutlar. Bu konutların birçoğu miatlarını doldurmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde biran önce rezerv alanları oluşturulması için çalışılması gerektiği belirtilmişti. Battalgazi Belediyesi olarak öncelikle Şehitfevzi mahallesinde kentsel dönüşüm adına önemli çalışmalar hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gönderdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız bizim hazırladığımız kentsel dönüşüm çalışmamızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sundu. Cumhurbaşkanımızda hazırlamış olduğumuz bu çalışmayı imzaladı ve karar 28 Haziran 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Özellikle çevreyolu altı diye tabir ettiğimiz Taştepe Mahallesi, Şehitfevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve belki Sarıcıoğlu Mahallesinin içerisinde bulunmuş olduğu alanlarda yıllardır kentsel dönüşüm planlama çalışmaları dile getirilmiş ama bunlar bir türlü hayata geçirilememişti. Alınan bu kararla inşallah ilçede kentsel dönüşümü başlatıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da örnek olmak istiyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'Durmak Yok Yola Devam' düsturuyla önümüze bakarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan kentsel dönüşüm öncelikle Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun."

Recep Tayyip Erdoğan, Battalgazi, Malatya, Deprem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı - Son Dakika

Son Dakika

17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:41 Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:29 Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı 09:08 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var 23:21 Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
16:21
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
16:05
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
16:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem sonrası Malatya'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]