Deprem sonrası Manisa'da 197 binada inceleme - Son Dakika

İzmir'deki depremin ardından Manisa'da 197 binada incelemeler tamamlandı.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Kırkağaç, Sarıgöl, Alaşehir, Soma, Selendi, Ahmetli, Saruhanlı ilçelerinde deprem sonrasında gelen ihbarlar üzerine ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

197 binada yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 metruk binanın yıkıldığı görülürken 2 binanın ise acil yıkılmasına karar verildi.

Çalışmada 4 ağır hasarlı, 25 az hasarlı bina görüldüğü, 161 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi.