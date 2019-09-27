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Deprem sonrası öğrenciler okullarına döndü

40 dakika önce

Deprem sonrası öğrenciler okullarına döndü Öğrenci velileri tedirginİSTANBUL - İstanbul'da iki gün arayla gerçekleşen depremlerin ardından okullarda bugün eğitime devam ediliyor.

Deprem sonrası öğrenciler okullarına döndü

Öğrenci velileri tedirgin

İSTANBUL - İstanbul'da iki gün arayla gerçekleşen depremlerin ardından okullarda bugün eğitime devam ediliyor. Öğrencilerin bir kısmı sabahın erken saatlerinde okullarına gelirken, bazı öğrenciler arkadaşlarının okula gelmediğini görünce şaşkınlık yaşadı.

İstanbul'da iki gün arayla meydana gelen depremlerin meydana getirdiği tedirginlik devam ediyor. Uzmanlar yeni sarsıntılarla ilgili uyarıda bulunurken, okullarda eğitime devam edilmesine rağmen çoğu öğrencinin evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü. Sabahın erken saatlerinde Ataşehir'deki okullara gelen öğrenciler, arkadaşlarını göremeyince şaşkınlık yaşadı.

Velilerden bazıları depremin ne zaman olacağına dair kesin bilginin olmadığını belirterek, "Eğitim mecburen devam etmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Önceki depremlerin büyük depremi önlemesini umut ediyoruz. İnşallah olmaz " dedi.

Bazı tedirgin veliler ise çocuklarının deprem sonrasında oluşan korku ve panikten etkilendiklerini, bu nedenle bugün okula gelmek istemediklerini belirterek okul idarelerinden izin aldıklarını anlattı.

Öğrenciler ise okula geldiklerinde arkadaşlarını görememenin verdiği şaşkınlığı dile getirdi.

Deprem sonrası öğrenciler okullarına döndü

İstanbul, Deprem, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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