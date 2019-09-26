Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası soluğu adliye bahçesinde aldılar
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Deprem sonrası soluğu adliye bahçesinde aldılar

2 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul, DHASilivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Bakırköy Adalet Sarayı'nda da hissedildi.

Deprem sonrası soluğu adliye bahçesinde aldılar, System.String[]

Haber: Serpil KIRKESER  / Kamera: İstanbul, DHA
Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Bakırköy Adalet Sarayı'nda da hissedildi. 13.59'da meydana gelen deprem nedeniyle hakim, savcı, adliye personeli ve vatandaşlar adliyenin bahçesine çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra adliyeye tekrar girişler yapıldı. Ara verilen duruşmalar da kaldığı yerden devam etti. Öte yandan deprem anı da bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oturanların depremi hissettikten sonra kafeden ayrıldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:
-Adliyeden görüntü
-Adliye bahçesinde bekleyenlerden görüntü
-Deprem anının güvenlik kamerasına yansıması
-Genel ve detaylar


Bakırköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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