Yıllardır su akmayan yerden depremden sonra su çıkmaya başladı - Son Dakika
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Yıllardır su akmayan yerden depremden sonra su çıkmaya başladı

25.04.2023 17:49

Depremden sonra ve özellikle ardından gelen etkili yağışlardan sonra Adıyaman'ın Kahta ilçesinde senelerdir su çıkmayan kayaların altından su çıkmaya başladığı görüldü.

6 Şubat Depremiyle zeminde yaşanan oynamalar ve Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı kayaların altından su çıkmasına neden oldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Eski Kahta köyü Değirmenbaşı Mevkiinden bulunan kayalıkların altından su çıktı.

YÖRE SAKİNLERİ ŞAŞKIN

Yağışların çok olduğu geçmiş yıllarda nadirde olsa buradan su çıktığını ancak hiç bu kadar coşkulu ve uzun süreli su akmadığını belirten yöre sakinleri, yaklaşık 1 aydan beri suyun sürekli aktığını söyledi. Suyun çıktığı yerde su kaynağı olmadığı aktaran vatandaşlar, bu güne kadar hiç bu kadar fazla suyun akmadığını ifade etti.

Yıllardır kuru olan su kaynağı depremden sonra akmaya başladı
Yıllardır kuru olan su kaynağı depremden sonra akmaya başladı
Yıllardır kuru olan su kaynağı depremden sonra akmaya başladı
Kaynak: İHA
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Adıyaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllardır su akmayan yerden depremden sonra su çıkmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllardır su akmayan yerden depremden sonra su çıkmaya başladı - Son Dakika
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