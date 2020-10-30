Deprem sonrası THY'den İzmir'e iki ek sefer - Son Dakika

Deprem sonrası THY'den İzmir'e iki ek sefer
30.10.2020 19:04
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Ankara'dan İzmir'e iki ek sefer düzenleme kararı aldı.
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Ankara'dan İzmir'e iki ek sefer düzenleme kararı aldı.
İzmir'de öğlen saatlerinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ulaşmak isteyenler için bilet talebine karşı harekete geçen Türk Hava Yolları, İzmir'e iki ek sefer düzenleme kararının alındığını duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ankara'dan TK4370, İstanbul'dan ise TK6970 sefer sayılı uçuşların gerçekleştirileceği ifade edildi.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı 17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 257 kişi yaralandı Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada