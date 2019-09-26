Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası valilikten açıklama: "Hasarlı binalardan uzak durun"
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Deprem sonrası valilikten açıklama: "Hasarlı binalardan uzak durun"

8 dakika önce

Meydana gelen deprem sonrası Tekirdağ Valiliği, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Deprem sonrası valilikten açıklama:

Meydana gelen deprem sonrası Tekirdağ Valiliği, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.


Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Marmaraereğlisi açıklarında, bugün saat 13.59'da meydana gelen deprem nedeniyle, meydana gelen hasarlı binalardan vatandaşlarımızın uzak durmaları ve hasarlı binaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0 (282) 261 20 40, 112, 155, 156, 110 ihbar hatlarına bildirmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
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