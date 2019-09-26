Deprem sonrası vatandaşlar parklarda bekledi (1)
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen vatandaşlar parklarda bekledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:37 Kaynak: AA
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen vatandaşlar parklarda bekledi.
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