Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası vatandaşlar parklarda bekledi (1)
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Deprem sonrası vatandaşlar parklarda bekledi (1)

34 dakika önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen vatandaşlar parklarda bekledi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen vatandaşlar parklarda bekledi.

Deprem sonrası vatandaşlar parklarda bekledi (1)

Marmara Denizi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:37 Kaynak: AA
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