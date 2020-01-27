Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) kendilerine açtığı tren garındaki vagonlarda kalmaya başladı.



Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e ulaştı. Evleri hasar gören ve artçı şoklardan çekinen vatandaşlar parklarda, çadır kent ve spor salonunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) da vagonların kapısını vatandaşlara açtı. Aralarında bebeklerin de bulunduğu yaklaşık 100 aile vagonlarda kalıyor. Burada kendilerine sunulan imkanlardan yararlanan vatandaşlar evlerindeki hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını bekliyor.



Öte yandan İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan vatandaşlar evlerinin hasarlı olduğunu bu yüzden de TCDD'nin vagonlarında kaldıklarını ifade ettiler. - ELAZIĞ