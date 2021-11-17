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Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor

17.11.2021 22:48
Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor

Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor.

Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor

DÜZCE - Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. Tedirgin olan bazı vatandaşlar ise geceyi evlerinin önünde geçiriyor.

Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ard arda yaşanan artçı depremler sonrasında binalara girmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda bekliyor. aİkinci depremin ardından binaya girmek istemeyen bir vatandaş, "5. Katta oturuyorum. Yatalak annem ve babam var. İlk depremden sonra bir şey olmaz dedik ama ikinci deprem olunca dışarıya çıktım. Şimdi annem ile babamı dışarı çıkartacağım. Bu geceyi arabada geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Kedi tedirgin olunca bir şeyler olacağını anladım"

Kedisinin tedirgin olmasından deprem olabileceğini hissettiğini belirten vatandaş; "evde kedi besliyorum. Kedim var. Bu çok korktu. Hareketleri beni tedirgin etti. Ön sezgileri beni tedirgin edince bir anda kütleme oldu ve kendimizi sokakta bulduk. Yapacak bir şey yok. İster istemez tedirgin oluyoruz. Bu akşam sokakta olacağız. Allah Düzce'mizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

"İlk defa böyle bir deprem yaşadık"

Depremi ilk defa yaşayan bir genç ise, " Ben arabadaydım. İlk defa depremi yaşadım. Baya sallandı. Ciddi bir şekilde sarsıldık. Daha önce küçük depremler yaşadım ama bu kadar ciddi olmadı. Benim yaşlarıma göre zor bir deprem oldu. Bu akşam ya sokaktayız ya da köye gideceğiz. Her türlü tehlikedeyiz. Düzce'ye geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Evlerinden korku ile dışarı çıkan vatandaşlar boş alanda ateş yakarak soğuk havada ısınmaya çalıştı.

Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor
Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor
Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor
Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor

Deprem, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deprem sonrası vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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