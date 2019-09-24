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Deprem sonrası veliler okula koştu

59 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, okulda olan çocuklarının yanına koştu.

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İstanbul'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, okulda olan çocuklarının yanına koştu. Aileler, korku yaşayan minikleri alarak evlerinin yolunu tuttu.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem, mega kentte paniğe yol açtı. Bahçelievler'de bulunan Behiye Dr. Nevhiz Işıl İlkokulu öğrencileri sarsıntıyla büyük korku yaşarken, hemen okulun bahçesine alındılar. Ardından öğretmenler ailelere mesaj yoluyla ulaşarak korku yaşayan çocuklarını okuldan alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde okula gelen veliler, okul önünde yoğunluk oluşturdu. Yaşadıkları korkuyu anlatan minikler, ardından aileleriyle birlikte evlerini yolunu tuttu.

"ÖĞRETMENİMİZ BİZE MESAJ ATTI, BİZ DE KOŞARAK OKULA GELDİK"

Depremin ardından çocuğunu çok merak ettiğini ifade ederek okula koştuğunu söyleyen Döndü Kozan, "Öğretmenimiz bize mesaj attı, biz de evde hissettik, koşarak okula geldik" ifadelerini kullandı.

"DEPREM OLDUĞUNU HİSSETTİM BAYA BİR KORKTUM"

Deprem sonrası panik yaşadığını ifade eden İlayda Erkan ise, "Deprem olduğunu hissettim, bayağı bir korktum. Direkt dışarı çıktım, sonra teyzem geldi" dedi. Depremi hissettiğini ifade eden bir başka öğrenci de, "Hissettik, korktuk öğretmenler konuşma yaptı. 'Sınıfı boşaltın, deprem oldu' dediler" diye konuştu.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı
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