Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı - Son Dakika
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Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı

07.02.2023 14:59
Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkılırken, korku dolu o anlar video ile kayda alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya'da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı. Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Yıkılan evin enkazında kaldığı tahmin edilen vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini koruyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı - Son Dakika

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