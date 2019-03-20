Deprem Sonrası Whatsapp'lı Önlem
1 saat önce
Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından okul müdürlerine yollanan Whatsapp mesajı sonrası okul bahçesinde bekletildi.
Denizli
'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesindeki öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından okul müdürlerine yollanan Whatsapp
mesajı sonrası okul bahçesinde bekletildi. Merkez
üstü Denizli- Acıpayam
ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de hissedildi.
Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, yaşanan deprem sonrası okul müdürlüklerine Whatsapp'la mesaj yollayarak öğrencilerin korkmaması için bir süre okul bahçesinde tutulmasını istedi. Gelen mesaj üzerine ilçedeki tüm okullar çocukları bahçeye çıkararak bir süre bekledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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