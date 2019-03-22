Deprem Sonrası Yaralar Sarılıyor

Arguvan ilçesinde yaşanan deprem sonrası hasar görev evlerdeki aileler AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşıyor.

Arguvan ilçesinde yaşanan deprem sonrası hasar görev evlerdeki aileler AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşıyor.



Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı mahallerde 15 evde ağır hasar oluştu. Depremin ardından bölgede başlatılan incelemeler ile birlikte hasarlı evlere girilmemesi için AFAD tarafından bölgeye çadırlar kuruldu. İl AFAD Müdürlüğü tarafından Tarlacık, Yürektaş, Çiftlik ve Tatkınık Mahallelerine toplamda 8 adet çadır kurulurken, Türk Kızılay tarafından da afetzede vatandaşlar için 27 adet yatak, 27 adet battaniye ve 9 adet elektrikli ısıtıcı dağıtımı yapıldı.



Artçı depremlerin sürdüğü bölgede Vali Aydın Baruş, yaptığı inceleme sonrası 15 evde ağır hasar 50 evde ise hafif hasar oluştuğunu açıkladı. - MALATYA

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