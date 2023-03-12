Deprem sonrası yardıma koşan İspanyol ekibini Türkler unutmadı: Çiçeklerle karşıladılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yardıma koşan ve arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol IAE ekibinin ikinci kafilesi de ülkelerine geri döndü. Kafileyi Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, İspanya'da yaşayan Türkler ve Hard Rock Otel çalışanları ellerinde çiçeklerle karşıladı.

ÇADIR VE DERSLİKLER KURDULAR

Deprem bölgesine ilk giden yabancı ekiplerden biri olan İspanyol ekibin ikinci grubu bu kez yanlarında çadır götürerek Hatay Yayladağı'na derslikler kurmuştu. Ekip ve Türkiye'ye gönderilen yardımlarla ilgili bilgi veren METGÜN Enerji'nin ortaklarından Mehmet Çelebi, "Bu ekip Türkiye'ye ilk giden yabancı kuruluşlardan biri. Deprem bölgesinde birçok kişiyi kurtardılar" dedi.

500 TON MALZEME

İspanya'dan Türkiye'ye gönderilen yardımların toplanma merkezlerinden biri de METGÜN Enerji'ye ait Madrid'deki Hard Rock Otel'di.Yardım kampanyasıyla ilgili de bilgi veren Mehmet Çelebi şöyle konuştu: "Deprem sonrası iki yardım toplama merkezi oluşturduk. Biri Büyükelçilik biri de Hard Rock Oteli'ydi. On binlerce yardım kutusu geldi. 500 bin tondan fazla malzeme gönderildi."