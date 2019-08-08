Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası yaşanan heyelan anı cep telefonu kamerasında
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Deprem sonrası yaşanan heyelan anı cep telefonu kamerasında

1 saat önce

Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremin ardından Balkan ilçesinde meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntüledi.

Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremin ardından Balkan ilçesinde meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntüledi. Denizli'de 6 şiddetindeki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Bir vatandaş otoyolda seyir halindeyken yaşanan heyelanı anbean görüntüledi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kaya parçalarının savrulduğu, otoyolun kenarında sarı toz bulutlarının yol boyunca devam ettiği görülüyor.
(İHA)
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada
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