Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde - Son Dakika

Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde

05.11.2020 12:36
Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde, System.String[]

İZMİR'deki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, hırsızların hedefi haline geldi.

İZMİR'deki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, hırsızların hedefi haline geldi. Birçok şüpheli, hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik yürütüldü. Herkesin seferber olduğu o anlarda, bazı art niyetli kişiler hırsızlık için deprem bölgesini, hedef haline getirdi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

Polis ekiplerinin, hasar gördüğü için boşaltılan binalar ve kurulan çadır kentler önündeki önlemleri sürüyor.

Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde
Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde
Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde
Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde - Son Dakika


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