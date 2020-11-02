Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama - Son Dakika

Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama

02.11.2020 11:05
Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama, System.String[]

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Yunan adası Sisam adasında da can kaybı ve hasara neden olurken, Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, ülke genelinde 10 bin binanın tehlike altında olduğunu duyurdu.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Yunan adası Sisam adasında da can kaybı ve hasara neden olurken, Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, ülke genelinde 10 bin binanın tehlike altında olduğunu duyurdu.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yunan adası Sisam (Samos) Adası'nda 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 19 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Deprem sonrası adada bulunan binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, deprem sonrası yaklaşık 300'in kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

10 BİN BİNA RİSK ALTINDA

Lekkas, depremin ardından yapılan incelemeye göre, ülke genelinde 10 bin binanın yüksek risk taşıdığını tespit ettiklerini duyurdu. Lekkas, depremin vurduğu bir başka kent olan Vathi'deki duruma ilişkin ise, "Zor bir durum. Kolay değil, çünkü 2- 3 bin kişi deprem riski ile karşı karşıya… Gerekli önlemi almak için çalışmalara başladık" dedi.

FUTBOL SAHASINA ÇADIR KENT

Sisam'da yaşanan son gelişmelere göre, Yunanistan Kara Kuvvetleri (GES) adada depremden zarar gören vatandaşlara yardım etmek üzere futbol sahasına çadırlar kurdu. Depremde etkilenen halka üç öğün yemek dağıtımına başlandı. Öte yandan deprem sonrası yağan yağmur ve tsunami sonrasında yaşanan taşkınlıkların neticesinde yollarda meydana gelen zararın onarılması için de askeri ekipler iş makineleriyle göreve başladı. Diğer yandan İzmir'in ağır yara aldığı Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda da hissedildi. Adada bir kilisede çökme meydana gelirken, 17 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenci okul dönüşü hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.


Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama
Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama
Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama
Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama

Ege Denizi, Yunanistan, Deprem, Yunan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı
Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor         
11:12
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor         
10:37
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü         
10:00
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi         
09:40
Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor         
09:13
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu         
07:32
Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada         
00:45
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 11:20:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei