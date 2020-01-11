Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu - Son Dakika

Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu

25 dakika önce

Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.

Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu, System.String[]

Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.


Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı İstanbul'un birçok noktasında çeşitli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Öte yandan deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı. - İSTANBUL

Marmara Denizi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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