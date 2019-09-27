Son Dakika Haberleri: Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
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Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

1 saat önce

Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.

Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.

İstanbul'da 5.8 şiddetinden deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınlarının devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneler kaldırıldı.

Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

Devlet Hastanesi, İstanbul, Silivri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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