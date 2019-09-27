Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
1 saat önce
Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
İstanbul'da 5.8 şiddetinden deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınlarının devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneler kaldırıldı.
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