Depreme uykusunda yakalanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı, ısınmak için ateş yaktılar

Türkiye gece saat 04:08'de Düzce'de yaşanan depremle sarsıldı. 1999'da yine Kasım ayında yaşanan depremde çok sayıda insanımızı kaybettiğimiz Düzce'de halk sokakta sabahladı. Depremde şimdilik can kaybı ve herhangi bir ciddi yaralanma ihbarının olmadığı bildirildi. Deprem sonrasında sokağa çıkan ve tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar ise ısınmak için ateş yaktı.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Deprem, Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak ve Bursa'dan da hissedildi. Deprem sebebiyle bazı evlerde çatlakların oluştuğu, devrilen eşyaların zarar gördüğü öğrenildi. Bölgeye Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan çok sayıda AFAD ekipleri sevk edildi. Depremde şimdilik can kaybı ve herhangi bir ciddi yaralanma ihbarının olmadığı bildirildi.

ÇOCUKLAR BATTANİYELERE SARILARAK ISINMAYA ÇALIŞTI

Panikle sokağa çıkan vatandaşlar ise ısınmak için ateş yaktı. Tedbir amaçlı evlerine girmeyerek battaniyelerine sarılan vatandaşlar, sokakta bekliyor.