Deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem tatbikatı gerçekleştirildi

04.03.2022 17:18

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un öğrencileri bilgilendirmesi Deprem tatbikatında öğrencilerin korunmaları Öğrencilerin sınıfları tahliye etmesi İlgili kurumların çalışmaları Senaryo gereği yaralıların kurtarılması Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması AYDIN - Deprem Haftası kapsamında...

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un öğrencileri bilgilendirmesi

Deprem tatbikatında öğrencilerin korunmaları

Öğrencilerin sınıfları tahliye etmesi

İlgili kurumların çalışmaları

Senaryo gereği yaralıların kurtarılması

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması AYDIN - Deprem Haftası kapsamında eğitim kurumlarında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Aydın'da Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki tatbikata katılan Vali Hüseyin Aksoy da kentin birinci derece deprem bölgesi içinde yer aldığına dikkati çekti.

Aksoy, "Deprem anında nasıl davranacağımızı iyi bilmek ve ona göre hareket etmek oldukça önemli. Temennimiz depremlerle karşılaşmamak ama doğanın akışı gereği de deprem yaşamamız mümkün." dedi.

Tatbikatta okulda mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi senaryosu da uygulandı.

Deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Deprem tatbikatı gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Aladağ'da 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi Aladağ'da 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı

Deprem Haftası, Hüseyin Aksoy, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:27:34. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement