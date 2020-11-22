Deprem tatbikatı hayatta kalma şansı olur - Son Dakika

İZMİR'i vuran depremin ardından daha tedbirli ve bilinçli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, vatandaşlara evlerinde 'deprem tatbikatı' yapmalarını önerdi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Evde sabit olan noktaları belirleyerek, bir görev dağılımıyla, deprem oluyormuş gibi tatbikat yapılmalı. Deprem tatbikatı, hayatta kalma şansı olur" dedi.

Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, vatandaşlardan tedbirli olmaları isteniyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, ailelerin evlerinde deprem tatbikatı yapmaları gerektğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Deprem öncesi bir eylem planı oluşturmamız gerekir. Deprem öncesi yapacaklarımızın birisi bir deprem çantası oluşturmak diğeri ise evin hangi eşyasına ne olur sorusunun cevabını bulmaktır. Eğer büyük bir depreme hazırlanacaksak evimizde yıkılıp dökülecek olan bu eşyaları mutlaka sabitlemeliyiz. Eğer sabitlenemeyecek bir durumdaysa, evin mobilyalarının şekilleri planlanmalıdır. Örneğin oturma grubu camın önünde olmamalı, yatağın hemen üzerinde camdan bir avize olmamalı, başımızın hemen üzerinde bir tablo yer almamalıdır."'MASA ALTINA GİRMEYİN'Enkaz altından sağ kurtulanların eşyalar sayesinde hayatta kaldığını ifade eden Rodoplu, "Tamamen yıkılma olasılığı olan binalardan kurtulan kişiler de var. Bu kişiler, eşyalar sayesinde enkazdan sağ çıkarılıyor. Masa altında durulmaması gerekir. Masa çok sağlam olsa bile eziliyor. Ezilmeyen eşyalar var. Örneğin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mutfaktaki fırın tezgahı gibi. Deprem anında, bu eşyaların yanına koşup kaçıp sığınırsak, küçülüp eğilip cenin pozisyonu alırsak ve elimizle de başımızı korursak, sıva parçalarından boynumuzun kesilmesini koruyabiliriz. Evde bu noktaları belirleyip bir görev dağılımı yapılmalıdır. Aile üyeleriyle bir deprem tatbikat yaparak, deprem sırasında nerede sığınacağımız belirlenmelidir. Deprem tatbikatı, hayatta kalma şansımız olur" dedi.