Deprem Tatbikatı Nefes Kesti

Tokat'ta senaryo gereği depreme sınıflarında yakalanan öğrenciler çök, kapan, tutun hareketini yaparak kendilerini korumaya çalıştıktan sonra binayı hızla terk ettiler.

Tokat'ta senaryo gereği depreme sınıflarında yakalanan öğrenciler çök, kapan, tutun hareketini yaparak kendilerini korumaya çalıştıktan sonra binayı hızla terk ettiler.



Tokat'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımı ile okulda deprem tatbikatı düzenlendi. Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası öncesinde Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği öğrencilerin sınıflarında depreme yakalandı. Sıralarının yanında çök, kapan, tutun hareketini yaparak kendilerini korumaya çalıştı. Depremin durması ile birlikte öğrencilerin tahliyesi sağlandı. Okulda mahsur kalanlar itfaiyenin yangın merdiveni ile 2. kattan kurtarıldı. AFAD ekipleri ise okulun en üst katında mahsur kalan bir kişiyi kurtararak halat yardımı ile aşağı indirdi. Yaralılara 112 Acil Yardım ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri müdahale etti.



Deprem anında yapılması gerekenler



Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, bir binada depreme yakalanıldığında anında öncelikli olarak ağırlık merkezi düşük, geniş hacimli eşyaların yanında çök, kapan, tutun hareketini yapması gerektiğini söyledi. Depremin ardından ise bulunduğunuz mekanı hızlı bir şekilde terk edilmesi gerektiğini ifade eden Sarıçiçek, "Deprem anında panik yapmamız gerekiyor. Panik yaparsanız bırakın başkalarına yardım etmeyi kendimize dahi faydamız olmaz. Deprem anında ayakta duramazsınız, koşamazsınız. Pencere veya balkona yönelmenin sağa sola kaçmanın bilinçsizce hareket etmeninin size zara vereceğini bilmelisiniz" diye konuştu.



Öğrenciler de deprem anında yapılması gerekenleri önce dinlediklerini sonra da uygulayarak bilinçlendirildiklerini kaydetti. - TOKAT

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