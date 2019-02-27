Son Dakika Haberleri: Deprem Tatbikatı, Öğrencileri Heyecanlandırdı

Deprem Tatbikatı, Öğrencileri Heyecanlandırdı

40 dakika önce

TOKAT İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi.

Deprem Tatbikatı, Öğrencileri Heyecanlandırdı, System.String[]
TOKAT İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatın heyecanlandırdığı öğrenciler, AFAD görevlilerini ilgiyle izledi. Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak sınıflarda, öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri konusunda bilgi verdi. Tatbikat senaryosuna göre, şiddetli depremin ardından çalan siren sesi üzerine öğrenciler, okulu elleriyle başlarını korur halde kısa sürede boşalttı. Bu sırada öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. AFAD ekipleri, daha sonra okulun 3'üncü katından halatlar ile indirdikleri temsili yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Tatbikat sonrası konuşan Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, "Bugün çocuklarımıza öncelikle konferans verdik. Onlara deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini, doğru davranış şekillerinin nasıl olduğunu, doğru bildiğimiz yanlışların neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Deprem anında ayakta duramazsınız, koşamazsınız, başkasına yardım edemezsiniz. Panik yaparsanız bırakın, başkalarına yardım etmeyi kendinize bile faydanız olmaz. O yüzden öncelikle ağırlık merkezi düşük geniş hacimli eşyaların yanında nasıl korunacaklarını anlattık. Sarsıntı geçtikten sonra bulunulan mekanların terk edilmesi lazım. Bunu öğretmeye çalıştık. Tahliye olurken de tehlikenin geçmediğini anlatmaya çalıştık. Elleriyle başlarını korumaları gerektiğini anlatmaya çalıştık" dedi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:24 Kaynak: DHA

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