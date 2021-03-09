Son dakika! Deprem tatbikatında gerçek depreme yakalanan öğrenciler kamerada - Son Dakika

Bingöl'de okulda deprem tatbikatı yapılırken ilde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğretmen ve öğrenciler tatbikatta gerçek depremle karşılaşırken o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın tahliyesi sırasında Bingöl'de saat 11.20 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, okuldan dışarı çıktılar o anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatbikat sırasında gerçekten deprem yaşandığını belirten Lise Müdürü Nusrettin Uçar, "Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak, Bingöl AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde deprem ve tahliye tatbikatı planlamıştık. Yoğunluk sebebiyle tatbikatımızı bugüne almıştık. Bilgilendirme sonrası deprem tatbikatı yapıldı. Tahliye tatbikatı sırasında 11.20'de gerçek deprem yaşandı. Çocuklarımız aldıkları bilgiler doğrultusunda soğukkanlı bir şekilde tahliye oldu" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Bahra ise "Bugün AFAD ekiplerimiz bizlerle deprem tatbikatı yaptı. Verdikleri bilgilerde, deprem sırasında neler yapmamız gerektiğini bizlere anlattı. Daha sonra tahliye olduk ve o sırada bir deprem gerçekleşti. AFAD ekiplerinin bize verdiği bilgilere göre soğuk kanlı bir şekilde davrandık" diye konuştu.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)