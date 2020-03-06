Deprem tatbikatında halatla çatıdan inerken Türk bayrağı açtılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem tatbikatında halatla çatıdan inerken Türk bayrağı açtılar - Son Dakika

Deprem tatbikatında halatla çatıdan inerken Türk bayrağı açtılar

6 saat önce

Denizli'de bir ortaokulda gerçekleştirilen 'deprem' tatbikatı gerçeğini aratmazken, maket mankenler kullanılarak halatla pencereden tahliye çalışması yapıldı.

Deprem tatbikatında halatla çatıdan inerken Türk bayrağı açtılar, System.String[]

Denizli'de bir ortaokulda gerçekleştirilen 'deprem' tatbikatı gerçeğini aratmazken, maket mankenler kullanılarak halatla pencereden tahliye çalışması yapıldı. Tahliye çalışmasını çocuklar heyecanla izlerken, halatla çatıdan alt katlara inen kurtarma ekiplerinin Türk bayrağı açması ise büyük alkış aldı.


Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu'nda deprem tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikattan DAK ekibi önce öğrenci ve öğretmenlere konferans salonunda deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Konferans ardından sınıflarda deprem tatbikatı düzenlendi ve tahliye çalışması yapıldı. Tahliye esnasında çocukların senaryo gereği panik havası oluşturmak için çığlıkları ise adeta gerçek bir depremin olduğunu anımsattı. Sınıflardan çıkarılan öğrenciler ardından güvenle toplanma alanına ulaştırıldı. Tatbikatta senaryo gereği deprem anında içeride kalan bir öğrenci içinse halatla pencereden tahliye çalışması yapıldı. Halata içinde cansız manken olan sedye bağlanarak güvenli bir şekilde toplanma alanına indirildi. Daha sonra halatla çatıdan alt katlara inen kurtarma ekiplerinin Türk bayrağı açması ise büyük alkış aldı.


"Bilinçli bir nesil yetiştirilmesi amacıyla derneğimizde görev yapıyoruz"


Tatbikatla ilgili bilgiler veren DAK ekibinde görevli arama kurtarma gönüllüsü Emin Birinci, Deprem Hastası boyunca 5 okula gidilerek benzer tatbikatlar yaptıklarını kaydetti. Tatbikatla birlikte bilinçlendirme seminerleri de verdiklerini anımsatan Birinci, "Okullarda deprem bilinçlendirme seminerlerinin ardından tahliye eğitimi onun ardından da tatbikat neticelendirdik. Daha sonraki süreçlerde de bunları belirli periyotlarla ortaokul öğrencilerine verilerek deprem konusunda bilinçli bir nesil yetiştirilmesi amacıyla derneğimizde görev yapıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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