Deprem Tatbikatını Gerçek Sandılar
1 saat önce
Tokat'ta yapılan deprem tatbikatını gerçek sanan bazı valilik personeli kısa süreli panik yaşadı.
Tokat
'ta yapılan deprem tatbikatını gerçek sanan bazı valilik personeli kısa süreli panik yaşadı.
Tokat Valiliği binasında Sivil Savunma Günü
dolayısı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binada deprem sonrası tahliyesi yapıldı. Deprem anında çök, kapan, tutun hareketini yapan bazı valilik çalışanları, sarsıntının durmasının ardından binayı terk etti. Bu sırada deprem tatbikatından habersiz olan bazı çalışanlar gerçekten deprem olduğunu düşünerek sağa sola kaçıştı. Durumun anlaşması ile yaşanan panik yerini gülümsemelere bıraktı. AFAD
ekipleri ise 3. kattan halat yardımı ile aşağı inerek küçük bir gösteri yaptı.
Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, sivil savunma günü dolayısı ile yapılan deprem tatbikatı öncesinde; çök, kapan, tutun hareketini yapılması yönünde valilik çalışanlarını bilgilendirdiklerini söyledi. Tatbikatta gerçek deprem olduğunu sananların olduğunu ifade eden Sarıçiçek, "Valilik çalışanlarının 3'de 2'sinin tatbikattan haberi yoktu. Onlarda deprem olduğunu sanmışlar. Gerçekçi bir doğal bir tatbikat oldu. En azından onlarda deprem anında ne yapmaları gerektiğini öğrenmiş oldular" dedi.
Deprem tatbikatı sonrasında AFAD ekipleri araç ve gereçleri vatandaşlara tanıttı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:57 Kaynak: İHA
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