Son Dakika Haberleri: Deprem Tatbikatını Gerçek Sandılar

Deprem Tatbikatını Gerçek Sandılar

1 saat önce

Tokat'ta yapılan deprem tatbikatını gerçek sanan bazı valilik personeli kısa süreli panik yaşadı.

Deprem Tatbikatını Gerçek Sandılar, System.String[]
Tokat'ta yapılan deprem tatbikatını gerçek sanan bazı valilik personeli kısa süreli panik yaşadı.

Tokat Valiliği binasında Sivil Savunma Günü dolayısı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binada deprem sonrası tahliyesi yapıldı. Deprem anında çök, kapan, tutun hareketini yapan bazı valilik çalışanları, sarsıntının durmasının ardından binayı terk etti. Bu sırada deprem tatbikatından habersiz olan bazı çalışanlar gerçekten deprem olduğunu düşünerek sağa sola kaçıştı. Durumun anlaşması ile yaşanan panik yerini gülümsemelere bıraktı. AFAD ekipleri ise 3. kattan halat yardımı ile aşağı inerek küçük bir gösteri yaptı.

Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, sivil savunma günü dolayısı ile yapılan deprem tatbikatı öncesinde; çök, kapan, tutun hareketini yapılması yönünde valilik çalışanlarını bilgilendirdiklerini söyledi. Tatbikatta gerçek deprem olduğunu sananların olduğunu ifade eden Sarıçiçek, "Valilik çalışanlarının 3'de 2'sinin tatbikattan haberi yoktu. Onlarda deprem olduğunu sanmışlar. Gerçekçi bir doğal bir tatbikat oldu. En azından onlarda deprem anında ne yapmaları gerektiğini öğrenmiş oldular" dedi.

Deprem tatbikatı sonrasında AFAD ekipleri araç ve gereçleri vatandaşlara tanıttı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Sivil Savunma Günü, Tokat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:51:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deprem Tatbikatını Gerçek Sandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]