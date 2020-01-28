Deprem tedbirleri hayat kurtarıyor - Son Dakika

Elazığ'daki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Ankara Birlik Müdürü Kartal Muhçı, olası bir depremden en az zararla kurtulmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

AFAD Ankara Birlik Müdürü Muhçı, Elazığ'da deprem nedeniyle çöken binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Deprem haberini aldıkları an itibarıyla gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Elazığ'a geldiklerini belirten Muhçı, AFAD koordinasyonundaki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığını söyledi.

Ekiplerin vardiya sistemiyle aralıksız çalıştığını anlatan Muhçı, çalışmalar sonucu enkazlardan 45 kişinin sağ kurtarıldığını, 41 kişinin ise cansız bedeninin çıkarıldığını hatırlattı.

"Artık enkaz altından cansız bedenler çıkarmak istemiyoruz"

İnsanı depremin değil sağlam olmayan binaların öldürdüğünü ifade eden Muhçı, canların yanmaması için daha sağlam yapılar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Muhçı, "Biz artık enkaz altından cansız bedenler çıkarmak istemiyoruz. Depremle yaşamayı, depremin bize neler yapabileceğini öğrenmemiz gerektiğini biliyoruz ve insanlarımızın da bunu bilmesini istiyoruz." dedi.

"Kolon ve kirişlere verilen zarar binanın yıkılmasını hızlandırır"

Muhçı, bina güvenliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Binalarımızı standartlara, yönetmeliklere uygun olarak depreme dayanaklı inşa etmek zorundayız. Binaların yıkılmasında en büyük etken binalarda yapısal değişiklik yapılmasıdır. Binanın ana taşıyıcıları olan kolon ve kirişlere verilen zararın binanın yıkılmasını hızlandırdığını çok iyi biliyoruz. Hiçbir şekilde binanın yapısal elemanlarına zarar verilmemeli, hiçbir değişiklik yapılmamalı."

Vatandaşlara afet bilinci eğitimi verdiklerini aktaran Muhçı, bu eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattıklarını dile getirdi.

"Evlerin depreme dayanıklılık testi yaptırılmalı"

Evde devrilme ihtimali olan eşyaların mutlaka sabitlenmesi gerektiğini kaydeden Muhçı, "Oturduğumuz evlerin depreme dayanıklılık testlerini yaptırmamız gerekiyor. Evimizin depreme dayanıklı olup olmadığını kesinlikle bilmemiz gerekli." ifadesini kullandı.

Muhçı, afeti takip eden 72 saatlik süreçte hayatın idame ettirilmesine yönelik malzemelerin yer aldığı afet çantasının önemini vurguladı.

Deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenlere ilişkin de Muhçı, "Deprem anında vatandaşlarımız, sağlam eşyaların yanında 'çök-kapan-tutun' tekniğini uygulayarak depremin geçmesini beklemeli. Hiçbir zaman binadan atlamak gibi bir hareket kesinlikle yapmamalı. Sarsıntının durmasının ardından acil durum çantamızı alıp koşmadan ama hızlı adımlarla bulunduğumuz yeri terk etmeliyiz. Ana depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelebilir." diye konuştu.