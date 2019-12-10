Son Dakika Haberleri: Deprem Tekirdağ'da da hissedildi
Son Dakika 3. Sayfa Deprem Tekirdağ'da da hissedildi - Son Dakika

Deprem Tekirdağ'da da hissedildi

6 saat önce

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Deprem Tekirdağ'da da hissedildi, System.String[]

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.


Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı. - TEKİRDAĞ

Balıkesir, Tekirdağ, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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