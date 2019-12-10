Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.



Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı. - TEKİRDAĞ