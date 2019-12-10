Deprem Tekirdağ'da da hissedildi
6 saat önce
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı. - TEKİRDAĞ
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