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Deprem Tekirdağ'da da hissedildi

6 saat önce

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Deprem Tekirdağ'da da hissedildi, System.String[]

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı.

(İHA)

Balıkesir, Tekirdağ, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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