Deprem Tekirdağ'da da hissedildi
6 saat önce
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı.
(İHA)
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